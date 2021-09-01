Національний художній музей України
Про музей
Національний художній музей України – найбільш репрезентативне зібрання українського мистецтва у світі. Колекція музею нараховує понад 40 тисяч експонатів, серед яких шедеври українського іконопису, живопису, скульптури, графіки, медіа від XII століття до сьогодення.
Музей заснований зусиллями української інтелігенції і промисловців-меценатів наприкінці XIX століття як перший загальнодоступний музей Києва. 21 вересня 1897 року відбулося закладення першого каменю музею; з казни було відпущено перші 50 тис. крб.
Будівля музею споруджена за проектом архітектора Петра Бойцова у неокласичному стилі. Відомий київський зодчий Владислав Городецький доопрацьовував проект та керував роботами. Скульптурне оздоблення фасаду виконано майстернею Еліо Саля.
Перша виставка з нагоди ХІ Всеросійського археологічного з’їзду відкрилася у недобудованому приміщенні Київського міського музею старожитностей і мистецтв 5 (17) серпня 1899 року. Офіційне відкриття та освячення закладу, який отримав назву Київський художньо-промисловий та науковий музей, відбулося 30 грудня 1904 року.
За понад 120-річну історію музей змінював назву 12 разів. У зміні назв музею відобразилися складні процеси життя країни та певні етапи становлення вітчизняної музейної справи. Зокрема, за назвами можна простежити, як змінювався профіль колекції, і як окремі частини первинної збірки відходили, аби стати підґрунтям для народження інших музеїв Києва й України.
Остання назва інституції – Національний художній музей України – з’явилася 1994 року за часів незалежності української держави, що засвідчило найвищий статус музею як провідної колекції вітчизняного мистецтва.
Виставки
В епіцентрі бурі: український модернізм 1900-1930-х років
Експозиція виставки “В епіцентрі бурі: український модернізм 1900-1930-х років” у Національному музеї Тиссена-Борнемісса (Мадрид, Іспанія) представляє 69 знакових творів митців-модерністів, які дозволяють скласти уявлення про мистецьку палітру України першої третини ХХ століття.
Новини і події
NAMU оголошує благодійний аукціон
Національний художній музей України оголошує благодійний аукціон на підтримку родини Семиног і закликає митців надати свої твори
Третій показ “Мистецтво в країні війни”. Антон Логов і Світлана Карунська
10 березня о 17:00 запрошуємо до Національного художнього музею на показ наступних серій документальної стрічки «Мистецтво в країні війни» – спільного проєкту студії документального кіно DocNoteFilms та незалежного об’єднання кінематографістів BABYLON’13 («Вавилон’13»). Після перегляду епізодів поспілкуємося з їх героями – Антоном Логовим та Світланою Карунською.
Нові рубрики на музейному YouTube-каналі
У лютому на YouTube-каналі NAMU запустилося дві нові рубрики.
Зимові пейзажі ХІХ – початку ХХ століття у колекції NAMU
Заступниця генерального директора NAMU з наукової роботи Леся Толстова проведе вас галереєю зимових пейзажів з колекції нашого музею і розповість, які мотиви й ідеї розкривали митці саме в цьому жанрі.
Семінар-практикум «Авторське право і суміжні права в музейній сфері»
Семінар з авторського права для представників музейної сфери, де будуть роз’яснені положення нового Закону «Про авторське право і суміжні права» і питання їх застосування у музейній справі.
“Мистецтво в країні війни”. Андрій Будник та студенти
Перегляд та обговорення наступного епізоду документального серіалу “Мистецтво в країні війни”, герої якого – Андрій Будник та його студенти.
Вакансії в NAMU
Дві вакансії в NAMU – в науково-дослідному відділі мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття та у відділі експертизи культурних пам’яток.
Різдвяна майстерня NAMU
Три різдвяних майстер-класи, які підготували співробітниці освітнього відділу NAMU.
Презентація документального серіалу “Мистецтво в країні війни”
На презентації проєкту “Мистецтво в країні війни” поговоримо із героями перших двох епізодів – Алевтиною Кахідзе та учасниками групи “Літографія 30” Тарасом Коблюком і Ніною Савенко, а також із авторами проєкту.
Презентація видання “Після соціалістичного модернізму”
Презентація видання, що підсумовує проєкт “Після соціалістичного модернізму”
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У NAMU відбуваються різноманітні заходи: традиційний музейний лекторій, майстер-класи й інтерактивні заняття для дітей і підлітків, зустрічі, дискусії, круглі столи та багато іншого. Стежте за анонсами в рубриці «Новини і події», аби обрати те, що ваc найбільше цікавить. Додаткову інформацію можна знайти на наших сторінках у соцмережах: Facebook, Instagram, YouTube.